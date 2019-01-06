Наручные часы
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Наручные часы
Здравствуйте! Очень хочется купить швейцарские наручные часы, но нет финансовой возможности. Как думаете, копии очень отличаются по качеству от оригинала?
- kerch
- Писатель
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- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Наручные часы
Производители оригинальных швейцарских брендов используют в изготовлении часов наилучшие материалы, в том числе золото и драгоценные камни, поэтому и цена такая.
- Milanka
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 сен 2018, 13:51
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Re: Наручные часы
Да, но ведь не каждому важны бриллианты на хронометре, главное ведь механизм. Зачем переплачивать? Производители качественных реплик используют практически те же механизмы, что и в оригинальных торговых марках, просто экономят на имени и например, на материалах для инкрустаций. Почитайте статью магазина Имидж https://euroradio.fm/ru/partner/aksessu ... nash-obraz о копиях элитных брендов, европейского производства.
- Sviatoslava
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 сен 2018, 13:50
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Re: Наручные часы
Ну как-то это неправильно. Китайские подделки достаточно далеки от оригинала
- mandarinka
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 23:41
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Re: Наручные часы
Они действительно достаточно дорогие и проще купить все же копию швейцарских часов тут http://www.moscowatch.ru . По внешнему виду мало кто такие копии сможет отличить от оригинала
- tiristor
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 08 фев 2019, 14:54
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Re: Наручные часы
Не обязательно покупать копии, можно выбрать и недорогие оригинальные часы. Такие варианты тоже существуют, и как выбрать такие часы вы можете узнать отсюда - https://labuda.blog/247716 где опытные эксперты делятся очень полезными рекомендациями по выбору наручных часов.
- Mila Kovalchuk
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 16 май 2019, 14:21
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Re: Наручные часы
В Планете Золота есть настоящие золотые часы. Примерно за 10 - 15 тысяч можно взять такие, но только с кожаным ремешком. Полностью золотые стоят дороже, значительно. В прочем, можно и отдельно купить золотой браслет для часов https://planeta-zolota.com.ua/catalog/braslety/braslety__chasovye-braslety/type__braslet, или же под заказ взять. Мы нашему директору готовили подарок, поэтому в курсе что к чему. Качество очень высокое и работа аккуратная.
- AlimovaVera
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
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Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
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