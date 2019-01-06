Наручные часы

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Наручные часы

Новое сообщение kerch » 06 янв 2019, 23:04

Здравствуйте! Очень хочется купить швейцарские наручные часы, но нет финансовой возможности. Как думаете, копии очень отличаются по качеству от оригинала?


kerch
Писатель
 
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Наручные часы

Новое сообщение Milanka » 07 янв 2019, 13:32

Производители оригинальных швейцарских брендов используют в изготовлении часов наилучшие материалы, в том числе золото и драгоценные камни, поэтому и цена такая.
Milanka
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Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 сен 2018, 13:51
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Re: Наручные часы

Новое сообщение Sviatoslava » 07 янв 2019, 15:36

Да, но ведь не каждому важны бриллианты на хронометре, главное ведь механизм. Зачем переплачивать? Производители качественных реплик используют практически те же механизмы, что и в оригинальных торговых марках, просто экономят на имени и например, на материалах для инкрустаций. Почитайте статью магазина Имидж https://euroradio.fm/ru/partner/aksessu ... nash-obraz о копиях элитных брендов, европейского производства.

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Sviatoslava
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 сен 2018, 13:50
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Re: Наручные часы

Новое сообщение mandarinka » 07 апр 2019, 17:07

Ну как-то это неправильно. Китайские подделки достаточно далеки от оригинала
mandarinka
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Сообщения: 19
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 23:41
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Re: Наручные часы

Новое сообщение tiristor » 07 апр 2019, 18:13

Они действительно достаточно дорогие и проще купить все же копию швейцарских часов тут http://www.moscowatch.ru . По внешнему виду мало кто такие копии сможет отличить от оригинала
tiristor
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Сообщения: 17
Зарегистрирован: 08 фев 2019, 14:54
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Re: Наручные часы

Новое сообщение Mila Kovalchuk » 16 май 2019, 14:36

Не обязательно покупать копии, можно выбрать и недорогие оригинальные часы. Такие варианты тоже существуют, и как выбрать такие часы вы можете узнать отсюда - https://labuda.blog/247716 где опытные эксперты делятся очень полезными рекомендациями по выбору наручных часов.

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Mila Kovalchuk
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Сообщения: 13
Зарегистрирован: 16 май 2019, 14:21
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Re: Наручные часы

Новое сообщение AlimovaVera » 18 ноя 2019, 22:57

В Планете Золота есть настоящие золотые часы. Примерно за 10 - 15 тысяч можно взять такие, но только с кожаным ремешком. Полностью золотые стоят дороже, значительно. В прочем, можно и отдельно купить золотой браслет для часов https://planeta-zolota.com.ua/catalog/braslety/braslety__chasovye-braslety/type__braslet, или же под заказ взять. Мы нашему директору готовили подарок, поэтому в курсе что к чему. Качество очень высокое и работа аккуратная.
AlimovaVera
 
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Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
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