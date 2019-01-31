Большой выбор женской одежды. Цены от производителя.

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Большой выбор женской одежды. Цены от производителя.

Новое сообщение Lena1987 » 31 янв 2019, 18:31

Предлагаю Вашему вниманию продукцию собственного производства швейной фабрики "Zemal" (Украина, г. Николаев) www.zemal.com.ua.

Мы производим одежду и обувь для женщин, мужчин и детей.

Наши преимущества:

- минимальный оптовый заказ на одежду - от 3 единиц на сумму не менее 150 долларов.

- постоянно обновляемый широкий ассортимент выпускаемой продукции

- размерный ряд от 42 до 70 размера

- доступные цены от производителя

- гарантированные скидки до -12% и регулярные акции .- работаем по системе дропшиппинг

Детальнее ознакомиться с условиями сотрудничества Вы можете на официальном сайте в разделе "Сотрудничество" http://www.zemal.com.ua/partners

Будем рады сотрудничеству с Вами!

С уважением к Вам и Вашему делу

Вершинина Елена

менеджер по оптовым продажам

+38(050) 382-75-75 (Viber)

+38(067) 292-50-01 (Viber)

Skype : Elena Vershinina

Швейная фабрика Zemal

www.zemal.com.ua



Lena1987
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 11:58
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Re: Большой выбор женской одежды. Цены от производителя.

Новое сообщение Oli4ka99 » 06 фев 2019, 14:31

Что-то цены у вас очень низкие. Как то даже не верится. Я недавно заказывала вот такое платье https://dianora.ua/ru/syukni/platie-dli ... 892%201072 , тоже нашего производителя, цена в районе 1000грн. Качество отличное и ткань приятная к телу. Сидит тоже хорошо.
Oli4ka99
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 фев 2019, 14:25
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Re: Большой выбор женской одежды. Цены от производителя.

Новое сообщение Wlk23 » 11 фев 2019, 14:20

У меня вот жена заказывает себе красивую одежду тут https://unimarket.com.ua/?product_cat=zhenskaya-odezhda очень хорошее качество и цены. Удобные условия доставки. Там и мужская есть одежда и детская.
Wlk23
Читатель
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 15:47
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Re: Большой выбор женской одежды. Цены от производителя.

Новое сообщение Lena1987 » 15 фев 2019, 11:37

Oli4ka99 писал(а):Что-то цены у вас очень низкие. Как то даже не верится. Я недавно заказывала вот такое платье https://dianora.ua/ru/syukni/platie-dli ... 892%201072 , тоже нашего производителя, цена в районе 1000грн. Качество отличное и ткань приятная к телу. Сидит тоже хорошо.

Почему Вас смущают цены, цены от производителя. Ткань хорошая, качество продукции отличное)

Lena1987
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 11:58
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Re: Большой выбор женской одежды. Цены от производителя.

Новое сообщение Суворова » 27 фев 2019, 20:57

А меня, напротив, цены от производителя не смущают....это радует! Но суть даже не в этом, что никогда не обновляю гардероб, таким методом....Просто поняла:нужно знать, что купить, где купить, за чем и актуально ли это? Поэтому, в данный момент отдаю предпочтение этой услуге стилиста - уверена, гардероб собрать задача профессионала...
Суворова
Читатель
 
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:28
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Re: Большой выбор женской одежды. Цены от производителя.

Новое сообщение Nardaylana » 14 мар 2019, 17:35

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Nardaylana
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 мар 2019, 11:29
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Re: Большой выбор женской одежды. Цены от производителя.

Новое сообщение webzepa » 08 янв 2021, 16:51

Добрый день, а есть одежда подобная как на этом сайте https://fashion-ua.com.ua/muzhskie-rubashki-s-korotkim-rukavom или может подобные рубашки сможете предложить?

Приоритет летние с коротким рукавом.

Спасибо.

webzepa
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 янв 2021, 16:47
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