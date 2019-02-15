sprosst » 15 фев 2019, 01:51

Где мне приобрести платье откровенного характера для своей девочки? Хочу вместе с ней сняться в эротическом ролике, что бы аж дух захватывало, она у меня такая красивая что глаз не отвести.

Знаю есть разные секс шопы и там одежда такая, может там заказать, что посоветуете? Я таким никогда не занимался, хотя фантазировал постоянно.