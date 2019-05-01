ВиллиВОнка » 02 май 2019, 14:13

вообще сейчас солнечные очки ray-ban очень модные они выглядят как Авиаторы, и Авиаторы сейчас в тренде и многим нравятся таблички вот даже я сам нашёл рыба и они мне очень сильно нравится можете посмотреть очки в магазине monolook