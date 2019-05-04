Alyabyev » 04 май 2019, 05:06

Привык я вообще чтобы от меня всегда пахло и не привык пользоваться плохими духами,могу сказать что не все от цены зависит и от фирмы,я себе покупаю духи в магазине аромакод.ру в нем всегда продаются очень хорошие духи в очень хорошем выборе,советую и вам у них купить,понравится я более чем уверен.