Хорошие мужские духи.

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Хорошие мужские духи.

Новое сообщение Liberator » 04 май 2019, 00:49

Хочу себе купить новые и хорошие мужские духи так как у меня уже заканчиваются мои,вы мне могли бы подсказать где в Москве я могу хорошие купить ?


Liberator
Читатель
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Хорошие мужские духи.

Новое сообщение Flyer » 04 май 2019, 02:57

Лучше всего не жалеть денег и сразу купить себе какие нибудь фирменные и дорогие,они стойкие будут и пахнуть будут очень хорошо.
Flyer
Читатель
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
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Re: Хорошие мужские духи.

Новое сообщение Alyabyev » 04 май 2019, 05:06

Привык я вообще чтобы от меня всегда пахло и не привык пользоваться плохими духами,могу сказать что не все от цены зависит и от фирмы,я себе покупаю духи в магазине аромакод.ру в нем всегда продаются очень хорошие духи в очень хорошем выборе,советую и вам у них купить,понравится я более чем уверен.
Alyabyev
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Сообщения: 31
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Re: Хорошие мужские духи.

Новое сообщение Mila Kovalchuk » 16 май 2019, 14:28

Я тоже ищу где купить хорошие духи.
Mila Kovalchuk
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 май 2019, 14:21
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Re: Хорошие мужские духи.

Новое сообщение Prokl » 22 авг 2019, 15:16

Духи это вообще женская примочка я считаю, мужчина должен пользоваться дезодорантами такого плана https://ecocharm.ru/ukhod-za-telom/spre ... -zashchita чтобы и для здоровья вашей кожи и чтобы запаха пота не было, он кстати воздействует не только на запах но и на потовые железы
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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