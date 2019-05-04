Хорошие мужские духи.
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Хорошие мужские духи.
Хочу себе купить новые и хорошие мужские духи так как у меня уже заканчиваются мои,вы мне могли бы подсказать где в Москве я могу хорошие купить ?
- Liberator
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Хорошие мужские духи.
Лучше всего не жалеть денег и сразу купить себе какие нибудь фирменные и дорогие,они стойкие будут и пахнуть будут очень хорошо.
- Flyer
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
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Re: Хорошие мужские духи.
Привык я вообще чтобы от меня всегда пахло и не привык пользоваться плохими духами,могу сказать что не все от цены зависит и от фирмы,я себе покупаю духи в магазине аромакод.ру в нем всегда продаются очень хорошие духи в очень хорошем выборе,советую и вам у них купить,понравится я более чем уверен.
- Alyabyev
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Re: Хорошие мужские духи.
Я тоже ищу где купить хорошие духи.
- Mila Kovalchuk
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 16 май 2019, 14:21
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Re: Хорошие мужские духи.
Духи это вообще женская примочка я считаю, мужчина должен пользоваться дезодорантами такого плана https://ecocharm.ru/ukhod-za-telom/spre ... -zashchita чтобы и для здоровья вашей кожи и чтобы запаха пота не было, он кстати воздействует не только на запах но и на потовые железы
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 155
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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