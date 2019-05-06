Печать на футболках

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Печать на футболках

Новое сообщение Liberator » 06 май 2019, 01:36

Мне для конкурса и розыгрыша нужно сделать свои футболки с печатью моего логотипа и вот я ищу где в Москве смогу сделать печать,можете посоветовать ?


Liberator
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Сообщения: 44
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Re: Печать на футболках

Новое сообщение Alyabyev » 06 май 2019, 09:43

Вы то естественно печать можете сделать и через какую нибудь рекламную компанию как это делают многие но лично меня устроило как я все сделал в этой компании http://ra-midas.ru они очень качественно и не дорого смогли сделать,мне не пришлось долго ждать и вообще сделали качественно и нанесли отличный мой принт.
Alyabyev
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Сообщения: 47
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Re: Печать на футболках

Новое сообщение vivary » 11 май 2019, 01:24

Интересный вариант на самом деле
vivary
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Re: Печать на футболках

Новое сообщение ymka » 11 май 2019, 01:25

Привет, сейчас многие фирмы делают печать на футболках, рекомендую вариант http://www.mug.ru ,здесь можно как раз заказать нужный вариант.

Вам реально все эт понравится

ymka
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Re: Печать на футболках

Новое сообщение Tixon28 » 21 май 2019, 11:51

Сейчас не проблема нанести печать на футболку, главное выбрать компанию, которая сделает это качественно. Есть на примете одна такая - ПечатьПро, которая делает печать на футболках на заказ . У них несколько различных аппаратов, которые позволяют качественно выполнять конкретные стили печати. К тому же ПечатьПро продают и футболки чистые под печать.
Tixon28
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Re: Печать на футболках

Новое сообщение Ирина4571 » 03 апр 2020, 15:13

Добрый день . Многократно обращались сюда https://y-ivanycha.ru/ . ИванычЪ групп занимается нанесением логотипов на одежду и сувениры , имеет свое швейное производство. Всегда быстро и качественно !!!
Ирина4571
 
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Зарегистрирован: 03 апр 2020, 15:11
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