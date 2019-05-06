Печать на футболках
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
Печать на футболках
Мне для конкурса и розыгрыша нужно сделать свои футболки с печатью моего логотипа и вот я ищу где в Москве смогу сделать печать,можете посоветовать ?
- Liberator
- Читатель
-
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
-
Re: Печать на футболках
Вы то естественно печать можете сделать и через какую нибудь рекламную компанию как это делают многие но лично меня устроило как я все сделал в этой компании http://ra-midas.ru они очень качественно и не дорого смогли сделать,мне не пришлось долго ждать и вообще сделали качественно и нанесли отличный мой принт.
- Alyabyev
- Читатель
-
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
-
Re: Печать на футболках
Интересный вариант на самом деле
- vivary
- Читатель
-
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
-
Re: Печать на футболках
Привет, сейчас многие фирмы делают печать на футболках, рекомендую вариант http://www.mug.ru ,здесь можно как раз заказать нужный вариант.
Вам реально все эт понравится
- ymka
- Фанат
-
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
-
Re: Печать на футболках
Сейчас не проблема нанести печать на футболку, главное выбрать компанию, которая сделает это качественно. Есть на примете одна такая - ПечатьПро, которая делает печать на футболках на заказ . У них несколько различных аппаратов, которые позволяют качественно выполнять конкретные стили печати. К тому же ПечатьПро продают и футболки чистые под печать.
- Tixon28
- Читатель
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 23 окт 2018, 20:06
-
Re: Печать на футболках
Добрый день . Многократно обращались сюда https://y-ivanycha.ru/ . ИванычЪ групп занимается нанесением логотипов на одежду и сувениры , имеет свое швейное производство. Всегда быстро и качественно !!!
- Ирина4571
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 апр 2020, 15:11
-
Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3