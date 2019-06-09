Эпиляция
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Эпиляция
Вы делали лазерную эпиляцию? Как вы думаете, что лучше, какой тип удаления волос - воск, сахар (сахар) или это лазер? На что ориентироваться на лето?
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Эпиляция
Многие привыкли к ваксации и не собираются ничего менять, некоторые уже перешли на шугаринг и тоже всем довольны. Что касается меня, лазерная эпиляция, безусловно, лучше, она совершенно безболезненная, но дорогая.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Эпиляция
Лично я сейчас доверяю только лазерной эпиляции. Только для правильного эффекта вам нужно пройти несколько процедур, поэтому лазерная депиляция должна проводиться либо ранней весной, либо зимой, чтобы к идеалу все было доступно к лету. Конечно, эта процедура проводится только в хорошей косметологической клинике, где есть соответствующее лазерное оборудование.
Прошла такая процедура прошлой весной в клинике Лазерный Доктор в Петербурге laserdoctor.ru
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Эпиляция
У меня жена работает в салоне красоты, они там восковую эпиляцию предлагают и шугарниг, кстати первая ползуется большим спросом она говорит и эффект от нее не хуже, а стоимость процедуры дешевле гораздо, оптом покупают они воск для депиляции тут https://www.planet-nails.ru/depilyaciya.html
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 188
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Эпиляция
Ну я перепробовала все методы удаления волос и могу сказать, что все из списка очень неудобно, кроме лазерной эпиляции. Врастали волосы, постоянное раздражение кожи и боль при депиляции воском или сахарной пасты. Решилась на лазерную и очень довольна, за курс из 8 процедур избавилась от волос полностью. Подробнее можете прочитать тут https://www.prof-medicina.ru/
- tori123
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 20:55
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Re: Эпиляция
моя жена делала здесь http://sopranolaser.com.ua/
- Roman88
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 05 окт 2019, 13:41
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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