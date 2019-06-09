Эпиляция

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Эпиляция

Новое сообщение Вармолей » 09 июн 2019, 23:50

Вы делали лазерную эпиляцию? Как вы думаете, что лучше, какой тип удаления волос - воск, сахар (сахар) или это лазер? На что ориентироваться на лето?


Вармолей
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Re: Эпиляция

Новое сообщение vivary » 09 июн 2019, 23:51

Многие привыкли к ваксации и не собираются ничего менять, некоторые уже перешли на шугаринг и тоже всем довольны. Что касается меня, лазерная эпиляция, безусловно, лучше, она совершенно безболезненная, но дорогая.
vivary
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Re: Эпиляция

Новое сообщение ymka » 19 июн 2019, 02:01

Лично я сейчас доверяю только лазерной эпиляции. Только для правильного эффекта вам нужно пройти несколько процедур, поэтому лазерная депиляция должна проводиться либо ранней весной, либо зимой, чтобы к идеалу все было доступно к лету. Конечно, эта процедура проводится только в хорошей косметологической клинике, где есть соответствующее лазерное оборудование.

Прошла такая процедура прошлой весной в клинике Лазерный Доктор в Петербурге laserdoctor.ru

ymka
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Re: Эпиляция

Новое сообщение Prokl » 26 июн 2019, 21:21

У меня жена работает в салоне красоты, они там восковую эпиляцию предлагают и шугарниг, кстати первая ползуется большим спросом она говорит и эффект от нее не хуже, а стоимость процедуры дешевле гораздо, оптом покупают они воск для депиляции тут https://www.planet-nails.ru/depilyaciya.html
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
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Re: Эпиляция

Новое сообщение tori123 » 13 июл 2019, 21:03

Ну я перепробовала все методы удаления волос и могу сказать, что все из списка очень неудобно, кроме лазерной эпиляции. Врастали волосы, постоянное раздражение кожи и боль при депиляции воском или сахарной пасты. Решилась на лазерную и очень довольна, за курс из 8 процедур избавилась от волос полностью. Подробнее можете прочитать тут https://www.prof-medicina.ru/
tori123
 
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Re: Эпиляция

Новое сообщение Roman88 » 05 окт 2019, 14:07

моя жена делала здесь http://sopranolaser.com.ua/
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