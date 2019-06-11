Борода
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Борода
Как вы ухажываете за своей бородой, у мня с ней постоянно проблемы, торчит в разные стороны и волосы как бы разного цвета идут?
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Борода
LVS писал(а):Как вы ухажываете за своей бородой, у мня с ней постоянно проблемы, торчит в разные стороны и волосы как бы разного цвета идут?
Не ношу бороду, по долгу службы надо быть выбритым под ноль да и жара я бы сбрил если бы была
- burbon
- Фанат
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- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: Борода
LVS писал(а):Как вы ухажываете за своей бородой, у мня с ней постоянно проблемы, торчит в разные стороны и волосы как бы разного цвета идут?
Борода привередлива, за ней надо следить и ухаживать. Сейчас конкурс проходит Борода На Халяву https://rth.ru/beard-2/ можно выиграть средства по уходу за своей бородой, это все же лучше чем покупать их согласитесь, с ними ваша борода будет выглядеть идеально
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Борода
Интересное наблюдение: 90% ленивых мужчин считают, что им идет борода.
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igordk
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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