Prokl » 12 июн 2019, 01:07

LVS писал(а): Как вы ухажываете за своей бородой, у мня с ней постоянно проблемы, торчит в разные стороны и волосы как бы разного цвета идут?

Борода привередлива, за ней надо следить и ухаживать. Сейчас конкурс проходит Борода На Халяву https://rth.ru/beard-2/ можно выиграть средства по уходу за своей бородой, это все же лучше чем покупать их согласитесь, с ними ваша борода будет выглядеть идеально