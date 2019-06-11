Борода

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Борода

Новое сообщение LVS » 11 июн 2019, 11:42

Как вы ухажываете за своей бородой, у мня с ней постоянно проблемы, торчит в разные стороны и волосы как бы разного цвета идут?


LVS
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Сообщения: 97
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Re: Борода

Новое сообщение burbon » 11 июн 2019, 20:54

LVS писал(а):Как вы ухажываете за своей бородой, у мня с ней постоянно проблемы, торчит в разные стороны и волосы как бы разного цвета идут?

Не ношу бороду, по долгу службы надо быть выбритым под ноль да и жара я бы сбрил если бы была

burbon
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Re: Борода

Новое сообщение Prokl » 12 июн 2019, 01:07

LVS писал(а):Как вы ухажываете за своей бородой, у мня с ней постоянно проблемы, торчит в разные стороны и волосы как бы разного цвета идут?

Борода привередлива, за ней надо следить и ухаживать. Сейчас конкурс проходит Борода На Халяву https://rth.ru/beard-2/ можно выиграть средства по уходу за своей бородой, это все же лучше чем покупать их согласитесь, с ними ваша борода будет выглядеть идеально

Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
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Re: Борода

Новое сообщение igordk » 22 авг 2019, 00:46

Интересное наблюдение: 90% ленивых мужчин считают, что им идет борода.
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igordk
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