sprosst » 17 июн 2019, 23:14

Могу вам посоветовать вот такую косметику https://topface-shop.com/lico мы заказываем уже не первый раз. Жена довольна и её подруги тоже.

На самом деле эта одна из лучших брендов на рынке. Так что не прогадаете. Кожа в идеальном состоянии.