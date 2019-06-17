Совет не опытной девушке в косметике

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Re: Совет не опытной девушке в косметике

Новое сообщение sprosst » 17 июн 2019, 23:14

Могу вам посоветовать вот такую косметику https://topface-shop.com/lico мы заказываем уже не первый раз. Жена довольна и её подруги тоже.

На самом деле эта одна из лучших брендов на рынке. Так что не прогадаете. Кожа в идеальном состоянии.

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Re: Совет не опытной девушке в косметике

Новое сообщение Unessa » 19 июн 2019, 13:05

Косметику и всё, что с ней связано, надо стараться покупать в европейских магазинах. Там даже и Китай вполне качественный https://renoimmigration.com/
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Re: Совет не опытной девушке в косметике

Новое сообщение VikiSamva » 26 июл 2022, 17:21

Если вы не знаете, какая косметика вам подходит для вашего типа лица, тогда нужно почитать об этом побольше информации. То, что дадут совет может совсем не подойти. Здесь https://aptstore.ru/articles/sovety-po-vyboru-kachestvennoy-kosmetiki/ написано на что обращать внимание, сроки, состав, запах и чье изготовление.
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