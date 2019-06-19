Отбелить

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Отбелить

Новое сообщение burbon » 19 июн 2019, 15:40

Как отбелить зубы в домашних условиях это вообще возможно и как?


burbon
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Сообщения: 85
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Re: Отбелить

Новое сообщение LVS » 19 июн 2019, 19:36

burbon писал(а):Как отбелить зубы в домашних условиях это вообще возможно и как?

Смешивается сода и соль, наносится это на зубы и далее сколько продержитесь, немного попечет губы но после данной процедуры зубы будут белыми

LVS
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Сообщения: 85
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Re: Отбелить

Новое сообщение Prokl » 20 июн 2019, 14:41

burbon писал(а):Как отбелить зубы в домашних условиях это вообще возможно и как?

Я стараюсь по стоматологиям не ходить но тут припекло так зуб схватил что не мог удержаться и побежал просто в эту клинику https://www.nn-dent.ru которая рядом с домом у меня, и насколько я был удивлен что мне без боли пролечили зуб, потом ходил к ним на отбеливание тоже удачно очень

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Re: Отбелить

Новое сообщение glebushka » 25 июл 2019, 12:30

burbon писал(а):Как отбелить зубы в домашних условиях это вообще возможно и как?

Есть полоски отбеливающие :D

glebushka
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Re: Отбелить

Новое сообщение Smidt » 25 июл 2019, 12:35

Тоже надо бы сходить к стоматологу, вот я тут узнавал народ говорит хорошая стоматология https://wdc-dent.ru я в ней не был но планирую посетить в ближайшее время надеюсь люди не перехваливают их, очень много отзывов положительного характера
Smidt
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