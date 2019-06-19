Prokl » 20 июн 2019, 14:41

burbon писал(а): Как отбелить зубы в домашних условиях это вообще возможно и как?

Я стараюсь по стоматологиям не ходить но тут припекло так зуб схватил что не мог удержаться и побежал просто в эту клинику https://www.nn-dent.ru которая рядом с домом у меня, и насколько я был удивлен что мне без боли пролечили зуб, потом ходил к ним на отбеливание тоже удачно очень