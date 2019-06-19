Отбелить
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Отбелить
Как отбелить зубы в домашних условиях это вообще возможно и как?
- burbon
- Писатель
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- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: Отбелить
burbon писал(а):Как отбелить зубы в домашних условиях это вообще возможно и как?
Смешивается сода и соль, наносится это на зубы и далее сколько продержитесь, немного попечет губы но после данной процедуры зубы будут белыми
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Отбелить
burbon писал(а):Как отбелить зубы в домашних условиях это вообще возможно и как?
Я стараюсь по стоматологиям не ходить но тут припекло так зуб схватил что не мог удержаться и побежал просто в эту клинику https://www.nn-dent.ru которая рядом с домом у меня, и насколько я был удивлен что мне без боли пролечили зуб, потом ходил к ним на отбеливание тоже удачно очень
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Отбелить
burbon писал(а):Как отбелить зубы в домашних условиях это вообще возможно и как?
Есть полоски отбеливающие
- glebushka
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Отбелить
Тоже надо бы сходить к стоматологу, вот я тут узнавал народ говорит хорошая стоматология https://wdc-dent.ru я в ней не был но планирую посетить в ближайшее время надеюсь люди не перехваливают их, очень много отзывов положительного характера
- Smidt
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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