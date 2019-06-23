Спецодежда
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Спецодежда
Из какого материала должна быть летняя сецодежда чтобы наши рабочие могли комфортно себя чувствовать. Специфика предприятия - машиностроительная отрасль если это важно
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Спецодежда
LVS писал(а):Из какого материала должна быть летняя сецодежда чтобы наши рабочие могли комфортно себя чувствовать. Специфика предприятия - машиностроительная отрасль если это важно
Вас лучше проконсультируют на этот счет менеджеры самого крупного поставщика спецодежды, спецобуви и средств защиты для рук, компании Винтрейдинг http://www.vantrading.ru они у нас на фабрике обеспечивают всем указанным персонал, и делают это хорошо ни сроков не нарушают по поставке ни уловий соглашения
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Спецодежда
LVS писал(а):Из какого материала должна быть летняя сецодежда чтобы наши рабочие могли комфортно себя чувствовать. Специфика предприятия - машиностроительная отрасль если это важно
Чтобы дополнить экипировку ваших рабочих посмотрите еще и подходящие рабочие перчатки для них вот тут вот https://workingstyle.ru/ это будет хороший товар, от хорошего и надежного поставщика, который работает со своими клиентами на выгодных условиях
- glebushka
- Писатель
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- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Спецодежда
Я так понимаю, рабочие у вас работают на станках и конвейере? В таком случае очень важно, чтобы обувь изолировала электричество, в таком случае вы обезопасите рабочих от случайных травм. Мы на сайте https://oxypas.ru/ такую обувь покупали.
- Weelka
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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