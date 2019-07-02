Экстрассенс

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Экстрассенс

Новое сообщение burbon » 02 июл 2019, 01:16

Какие-то есть еще сильные экстрасенсы, нужно помочь по бизнесу разобраться в одной истории, дайте контакты такого человека


burbon
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Сообщения: 87
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Re: Экстрассенс

Новое сообщение LVS » 02 июл 2019, 10:58

burbon писал(а):Какие-то есть еще сильные экстрасенсы, нужно помочь по бизнесу разобраться в одной истории, дайте контакты такого человека

В бизнесе важна ваша роль как менеджера, как руководителя, как головы всего предпринимательского процесса, а вы экстрасенсов ищите

LVS
Писатель
 
Сообщения: 87
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Re: Экстрассенс

Новое сообщение Prokl » 03 июл 2019, 00:47

burbon писал(а):Какие-то есть еще сильные экстрасенсы, нужно помочь по бизнесу разобраться в одной истории, дайте контакты такого человека

Конечно есть, Россия вообще богата такими людьми, я знаю у меня шеф обращался к Николаю Качурову, кстати настоящий шаман без вранья, обладает знаниями как древних ритуалов так и свои собственные ритуалы имеет в своем шаманском арсенале. Так что если помощь шамана нужна то это к нему kachurov

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Re: Экстрассенс

Новое сообщение Smidt » 28 июл 2019, 19:35

Гадалка Анастасия из Новосибирска, с ней можно и по вайберу и по ватсапу связываться https://astrolog-novosibirsk.ru она хорошо помогает в разных делах, в том плане вот к примеру бизнес у вас рушится и нужно принять важные шаги, она подскажет как вам поступить в такой непростой ситуации
Smidt
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