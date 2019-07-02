Prokl » 03 июл 2019, 00:47

burbon писал(а): Какие-то есть еще сильные экстрасенсы, нужно помочь по бизнесу разобраться в одной истории, дайте контакты такого человека

Конечно есть, Россия вообще богата такими людьми, я знаю у меня шеф обращался к Николаю Качурову, кстати настоящий шаман без вранья, обладает знаниями как древних ритуалов так и свои собственные ритуалы имеет в своем шаманском арсенале. Так что если помощь шамана нужна то это к нему kachurov