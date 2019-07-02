Экстрассенс
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Экстрассенс
Какие-то есть еще сильные экстрасенсы, нужно помочь по бизнесу разобраться в одной истории, дайте контакты такого человека
- burbon
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: Экстрассенс
burbon писал(а):Какие-то есть еще сильные экстрасенсы, нужно помочь по бизнесу разобраться в одной истории, дайте контакты такого человека
В бизнесе важна ваша роль как менеджера, как руководителя, как головы всего предпринимательского процесса, а вы экстрасенсов ищите
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Экстрассенс
burbon писал(а):Какие-то есть еще сильные экстрасенсы, нужно помочь по бизнесу разобраться в одной истории, дайте контакты такого человека
Конечно есть, Россия вообще богата такими людьми, я знаю у меня шеф обращался к Николаю Качурову, кстати настоящий шаман без вранья, обладает знаниями как древних ритуалов так и свои собственные ритуалы имеет в своем шаманском арсенале. Так что если помощь шамана нужна то это к нему kachurov
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Экстрассенс
Гадалка Анастасия из Новосибирска, с ней можно и по вайберу и по ватсапу связываться https://astrolog-novosibirsk.ru она хорошо помогает в разных делах, в том плане вот к примеру бизнес у вас рушится и нужно принять важные шаги, она подскажет как вам поступить в такой непростой ситуации
- Smidt
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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