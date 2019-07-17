Prokl » 18 июл 2019, 01:35

LVS писал(а): Какой вид эпиляции считается наилучшим с минимальными побочными эффектами?

С минимальными побочными эффектами наверное только шугаринг проводится, это дэпиляция сахаром ее еще так называют, знаю потому что моя девушка делает ее иногда в салонах https://www.andertushka.ru ей нравится и мне нравится, ножки у моей девушки всегда красивые и гладкие, так что передайте супруге своей эту информацию