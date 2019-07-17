Вид пиляции
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Вид пиляции
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Вид пиляции
LVS писал(а):Какой вид эпиляции считается наилучшим с минимальными побочными эффектами?
Моя лазерную делала эпиляцию но ей не очень понравилось говорит волосы местами продолжают расти
- glebushka
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Вид пиляции
LVS писал(а):Какой вид эпиляции считается наилучшим с минимальными побочными эффектами?
С минимальными побочными эффектами наверное только шугаринг проводится, это дэпиляция сахаром ее еще так называют, знаю потому что моя девушка делает ее иногда в салонах https://www.andertushka.ru ей нравится и мне нравится, ножки у моей девушки всегда красивые и гладкие, так что передайте супруге своей эту информацию
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Вид пиляции
LVS писал(а):Какой вид эпиляции считается наилучшим с минимальными побочными эффектами?
С женой спорили она говорит вред от лазерной эпиляции тоже не доказан
- Smidt
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
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Re: Вид пиляции
Smidt писал(а):LVS писал(а):Какой вид эпиляции считается наилучшим с минимальными побочными эффектами?
С женой спорили она говорит вред от лазерной эпиляции тоже не доказан
Верно но многие девушки восковую дэпиляцию применяют для устранения нежелательных волосков, раньше встречался с девушкой она тут покупала средства для дэпиляции и сама потом профессионально ее проводила https://www.planet-nails.ru/sredstva-dl ... atsii.html посмотрите может тоже что для жены своей подобрать сможете
- burbon
- Писатель
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- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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