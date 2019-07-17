Вид пиляции

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Вид пиляции

Новое сообщение LVS » 17 июл 2019, 13:39

Какой вид эпиляции считается наилучшим с минимальными побочными эффектами?


LVS
Писатель
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
Вернуться к началу

Re: Вид пиляции

Новое сообщение glebushka » 17 июл 2019, 19:10

LVS писал(а):Какой вид эпиляции считается наилучшим с минимальными побочными эффектами?

Моя лазерную делала эпиляцию но ей не очень понравилось говорит волосы местами продолжают расти

glebushka
Читатель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
Вернуться к началу

Re: Вид пиляции

Новое сообщение Prokl » 18 июл 2019, 01:35

LVS писал(а):Какой вид эпиляции считается наилучшим с минимальными побочными эффектами?

С минимальными побочными эффектами наверное только шугаринг проводится, это дэпиляция сахаром ее еще так называют, знаю потому что моя девушка делает ее иногда в салонах https://www.andertushka.ru ей нравится и мне нравится, ножки у моей девушки всегда красивые и гладкие, так что передайте супруге своей эту информацию

Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
Вернуться к началу

Re: Вид пиляции

Новое сообщение Smidt » 21 июл 2019, 14:44

LVS писал(а):Какой вид эпиляции считается наилучшим с минимальными побочными эффектами?

С женой спорили она говорит вред от лазерной эпиляции тоже не доказан

Smidt
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
Вернуться к началу

Re: Вид пиляции

Новое сообщение burbon » 21 июл 2019, 14:50

Smidt писал(а):
LVS писал(а):Какой вид эпиляции считается наилучшим с минимальными побочными эффектами?

С женой спорили она говорит вред от лазерной эпиляции тоже не доказан

Верно но многие девушки восковую дэпиляцию применяют для устранения нежелательных волосков, раньше встречался с девушкой она тут покупала средства для дэпиляции и сама потом профессионально ее проводила https://www.planet-nails.ru/sredstva-dl ... atsii.html посмотрите может тоже что для жены своей подобрать сможете

burbon
Писатель
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group