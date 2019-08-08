Одежда
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Одежда
Жене нужно наполнить магазин одеждой качественной желательно отечественного производства, выйти на поставщика никто не поможет случаем?
- glebushka
- Писатель
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- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Одежда
glebushka писал(а):Жене нужно наполнить магазин одеждой качественной желательно отечественного производства, выйти на поставщика никто не поможет случаем?
Слышали есть Интернет-магазин Ninele Style они продают одежду больших размеров собственного производства, из-за этого оптовики и любят их, закупки делают одежды и неплохо на ней потом зарабатывают предлогая ее своим клиенткам в розницу, вам стоит обратить на них особое внимание тоже
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 183
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Одежда
Приветик все, для себе и жены покупал верхнюю одежду в проверенном источнике, тут https://promofabrika.com/verhnyaya-odegda цены на процентов 10 ниже рыночных, качество высокое, советую всем.
- Олег тут
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 май 2019, 12:14
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Re: Одежда
Красивая наверно она, надо купить
- ymka
- Фанат
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- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Одежда
А я ищу вечерние платья для реализации в своем магазине,подскажите контакты кто этим занимается
- del31
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 фев 2020, 12:48
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Re: Одежда
ооо,я тоже ищу
- Solonin
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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Re: Одежда
Доброго времени суток! Я закупаю блузы оптом, так у этого интернет магазина есть вечерние платья тоже,мне нравится с ними сотрудничать, у них гибкая ценовая политика, быстрая доставка, так же они предоставляют большие скидки на сезонный товар, вот ихний сайт https://wisell.ru/catalog/tuniki_bluzy/bluzy/, там же в режиме онлайн вы можете проконсультироваться по всем волнующим вопросам!
- Vanya_vanya
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
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