Одежда

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Одежда

Новое сообщение glebushka » 08 авг 2019, 15:50

Жене нужно наполнить магазин одеждой качественной желательно отечественного производства, выйти на поставщика никто не поможет случаем?


glebushka
Писатель
 
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Одежда

Новое сообщение Prokl » 09 авг 2019, 00:57

glebushka писал(а):Жене нужно наполнить магазин одеждой качественной желательно отечественного производства, выйти на поставщика никто не поможет случаем?

Слышали есть Интернет-магазин Ninele Style они продают одежду больших размеров собственного производства, из-за этого оптовики и любят их, закупки делают одежды и неплохо на ней потом зарабатывают предлогая ее своим клиенткам в розницу, вам стоит обратить на них особое внимание тоже

Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Одежда

Новое сообщение Олег тут » 18 авг 2019, 18:30

Приветик все, для себе и жены покупал верхнюю одежду в проверенном источнике, тут https://promofabrika.com/verhnyaya-odegda цены на процентов 10 ниже рыночных, качество высокое, советую всем.
Олег тут
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 май 2019, 12:14
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Re: Одежда

Новое сообщение ymka » 19 ноя 2019, 17:53

Красивая наверно она, надо купить
ymka
Фанат
 
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Одежда

Новое сообщение del31 » 29 апр 2020, 13:10

А я ищу вечерние платья для реализации в своем магазине,подскажите контакты кто этим занимается
del31
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 12:48
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Re: Одежда

Новое сообщение Solonin » 29 апр 2020, 14:19

ооо,я тоже ищу :D :D
Solonin
Читатель
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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Re: Одежда

Новое сообщение Vanya_vanya » 29 апр 2020, 16:02

Доброго времени суток! Я закупаю блузы оптом, так у этого интернет магазина есть вечерние платья тоже,мне нравится с ними сотрудничать, у них гибкая ценовая политика, быстрая доставка, так же они предоставляют большие скидки на сезонный товар, вот ихний сайт https://wisell.ru/catalog/tuniki_bluzy/bluzy/, там же в режиме онлайн вы можете проконсультироваться по всем волнующим вопросам!
Vanya_vanya
Читатель
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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