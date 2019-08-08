Prokl » 09 авг 2019, 00:57

glebushka писал(а): Жене нужно наполнить магазин одеждой качественной желательно отечественного производства, выйти на поставщика никто не поможет случаем?

Слышали есть Интернет-магазин Ninele Style они продают одежду больших размеров собственного производства, из-за этого оптовики и любят их, закупки делают одежды и неплохо на ней потом зарабатывают предлогая ее своим клиенткам в розницу, вам стоит обратить на них особое внимание тоже