Лифтинг лица

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Лифтинг лица

Новое сообщение ТониСтарк » 28 авг 2019, 07:49

Девочки кто делал лифтинг лица, как вам сама процедура омолаживает ли она? Делитесь опытом, хочу попробовать данную процедуру омоложения.


ТониСтарк
Читатель
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 май 2019, 12:10
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group