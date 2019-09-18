Гель-лаки

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Гель-лаки

Новое сообщение Marlen » 18 сен 2019, 17:07

Скоро у сестры ДР и решил подарить качественный гель -лак. Подскажите, в каком магазине лучше заказывать?


Marlen
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 09:35
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Re: Гель-лаки

Новое сообщение Susanna » 18 сен 2019, 19:44

Я маникюр предпочитаю. Советую погуглить в интернете. :D
Susanna
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 10:15
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