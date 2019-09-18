Гель-лаки
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Гель-лаки
Скоро у сестры ДР и решил подарить качественный гель -лак. Подскажите, в каком магазине лучше заказывать?
- Marlen
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 сен 2019, 09:35
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Re: Гель-лаки
Я маникюр предпочитаю. Советую погуглить в интернете.
- Susanna
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 сен 2019, 10:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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