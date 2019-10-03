Посоветуйте цветы для девушки!

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Посоветуйте цветы для девушки!

Новое сообщение lynaaa » 03 окт 2019, 08:43

Познакомился недавно с девушкой, хочу ее удивить и прислать ей домой красивый букет цветов. Но вот с выбором цветов не могу определиться... Какие посоветуете взять?


lynaaa
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Re: Посоветуйте цветы для девушки!

Новое сообщение GHazan » 03 окт 2019, 10:58

Смотря сколько денег готов потратить. Я бы советовал взять букетик тюльпанов или фиалок, если нужно подешевле. А если готовы потратиться, то тут можно взять розы или хризантемы.
GHazan
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Re: Посоветуйте цветы для девушки!

Новое сообщение TukTuk » 03 окт 2019, 13:15

Насчет хризантем согласен, красивые цветы и многим девушкам нравятся. Но еще можно букет лилий взять, тоже должен понравиться вашей девушке. Ну тут сами решайте. Вот тут https://www.flowerty.ru можете заказать какие угодно цветы, и с доставкой.
TukTuk
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