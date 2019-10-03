Посоветуйте цветы для девушки!
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Посоветуйте цветы для девушки!
Познакомился недавно с девушкой, хочу ее удивить и прислать ей домой красивый букет цветов. Но вот с выбором цветов не могу определиться... Какие посоветуете взять?
- lynaaa
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
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Re: Посоветуйте цветы для девушки!
Смотря сколько денег готов потратить. Я бы советовал взять букетик тюльпанов или фиалок, если нужно подешевле. А если готовы потратиться, то тут можно взять розы или хризантемы.
- GHazan
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
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Re: Посоветуйте цветы для девушки!
Насчет хризантем согласен, красивые цветы и многим девушкам нравятся. Но еще можно букет лилий взять, тоже должен понравиться вашей девушке. Ну тут сами решайте. Вот тут https://www.flowerty.ru можете заказать какие угодно цветы, и с доставкой.
- TukTuk
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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