Запонки

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Запонки

Новое сообщение TukTuk » 04 окт 2019, 09:17

Хочу своему мужу купить новые запонки для его костюма, но я в них не очень понимаю и боюсь купить плохие. Так что дорогие дамы, я хочу чтобы вы подсказали какие именно запонки мне взять.


TukTuk
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Re: Запонки

Новое сообщение GHazan » 04 окт 2019, 11:26

Найди у себя в городе какой-нибудь брендовый магазин мужской одежды и у них поинтересуйся, я думаю что там подскажут какие именно запонки взять. Это будет лучше всего.
GHazan
Читатель
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
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