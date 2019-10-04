TukTuk » 04 окт 2019, 09:17

Хочу своему мужу купить новые запонки для его костюма, но я в них не очень понимаю и боюсь купить плохие. Так что дорогие дамы, я хочу чтобы вы подсказали какие именно запонки мне взять.