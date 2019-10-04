Запонки
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Запонки
Хочу своему мужу купить новые запонки для его костюма, но я в них не очень понимаю и боюсь купить плохие. Так что дорогие дамы, я хочу чтобы вы подсказали какие именно запонки мне взять.
- TukTuk
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
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Re: Запонки
Найди у себя в городе какой-нибудь брендовый магазин мужской одежды и у них поинтересуйся, я думаю что там подскажут какие именно запонки взять. Это будет лучше всего.
- GHazan
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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