Косметика
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Косметика
Привет всем. Нужна косметика качественная по приемлимым ценам. Может ли кто то посоветовать где её лучше заказывать?
- Kapitan
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 окт 2019, 17:19
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Re: Косметика
Добрый день. Посмотрите вот тут https://masterclass-shop.ru/ У них в продаже есть тольок брендовая качественная профессиональная косметика. Цены не завышеннные, так что можете заказывать.
- Durin
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 окт 2019, 01:30
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Re: Косметика
Можно ещё поискать в Яндексе информацию о производителях.
- Faraon
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 окт 2019, 20:25
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Re: Косметика
Привет. Можете сказать доставка у них есть и если да, то сколько стоит? Интересен заказ тожеDurin писал(а):Добрый день. Посмотрите вот тут https://masterclass-shop.ru/ У них в продаже есть тольок брендовая качественная профессиональная косметика. Цены не завышеннные, так что можете заказывать.
- Krosh
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 окт 2019, 20:42
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Re: Косметика
Есть конечно, но цена будет зависеть от того где вы живете и как к вам заказ доставлять.
- Durin
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 окт 2019, 01:30
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Re: Косметика
Спасибо за советы.
- Kapitan
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 окт 2019, 17:19
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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