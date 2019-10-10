Косметика

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Косметика

Новое сообщение Kapitan » 10 окт 2019, 17:22

Привет всем. Нужна косметика качественная по приемлимым ценам. Может ли кто то посоветовать где её лучше заказывать?


Kapitan
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 окт 2019, 17:19
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Re: Косметика

Новое сообщение Durin » 11 окт 2019, 01:32

Добрый день. Посмотрите вот тут https://masterclass-shop.ru/ У них в продаже есть тольок брендовая качественная профессиональная косметика. Цены не завышеннные, так что можете заказывать.
Durin
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 01:30
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Re: Косметика

Новое сообщение Faraon » 11 окт 2019, 20:26

Можно ещё поискать в Яндексе информацию о производителях.
Faraon
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 20:25
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Re: Косметика

Новое сообщение Krosh » 11 окт 2019, 20:43

Durin писал(а):Добрый день. Посмотрите вот тут https://masterclass-shop.ru/ У них в продаже есть тольок брендовая качественная профессиональная косметика. Цены не завышеннные, так что можете заказывать.
Привет. Можете сказать доставка у них есть и если да, то сколько стоит? Интересен заказ тоже
Krosh
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 20:42
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Re: Косметика

Новое сообщение Durin » 11 окт 2019, 20:52

Есть конечно, но цена будет зависеть от того где вы живете и как к вам заказ доставлять.
Durin
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2019, 01:30
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Re: Косметика

Новое сообщение Kapitan » 11 окт 2019, 21:03

Спасибо за советы.
Kapitan
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 окт 2019, 17:19
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