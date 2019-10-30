Alyabyev » 30 окт 2019, 20:04

У моей жены в Москве есть свой салон красоты а я сам занимаюсь своим бизнесом и хочу сделать ей приятный сюрприз и подарок а именно купить новое качественное оборудование ей в салон,посоветуйте где в Москве я смогу купить хорошее и качественное оборудование ?