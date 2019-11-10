Хочу купить женские армейские берцы, подскажите где можно заказать и купить?
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Хочу купить женские армейские берцы, подскажите где можно заказать и купить?
Хочу купить женские армейские берцы, подскажите где можно заказать и купить?
- vilxovich84
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 ноя 2019, 00:39
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Re: Хочу купить женские армейские берцы, подскажите где можно заказать и купить?
ну придумали, женские, покупайте просто свой размер и будет вам счастье)))), обычно все покупают тут армейские берцы - https://ags-17.ru/footwear/bercy/
- cherkaspavels
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 ноя 2019, 00:32
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Re: Хочу купить женские армейские берцы, подскажите где можно заказать и купить?
прямо так и вводи в гугл поисковике - вариантов выдаст много
- Alexy
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 17 окт 2019, 21:09
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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