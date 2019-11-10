Хочу купить женские армейские берцы, подскажите где можно заказать и купить?

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Хочу купить женские армейские берцы, подскажите где можно заказать и купить?

Новое сообщение vilxovich84 » 10 ноя 2019, 00:14

Хочу купить женские армейские берцы, подскажите где можно заказать и купить?


vilxovich84
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 ноя 2019, 00:39
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Re: Хочу купить женские армейские берцы, подскажите где можно заказать и купить?

Новое сообщение cherkaspavels » 12 ноя 2019, 00:47

ну придумали, женские, покупайте просто свой размер и будет вам счастье)))), обычно все покупают тут армейские берцы - https://ags-17.ru/footwear/bercy/
cherkaspavels
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 ноя 2019, 00:32
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Re: Хочу купить женские армейские берцы, подскажите где можно заказать и купить?

Новое сообщение Alexy » 22 ноя 2019, 16:55

прямо так и вводи в гугл поисковике - вариантов выдаст много
Alexy
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