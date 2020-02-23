Кроссовки

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Кроссовки

Новое сообщение gambit » 23 фев 2020, 23:37

Мне по душе кроссовки ярких расцветок. Можете какие-то из таких посоветовать для покупки?


gambit
Писатель
 
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Кроссовки

Новое сообщение wenow » 23 фев 2020, 23:54

Яркими, и очень красивыми являются кроссовки New Balance 574, продаваемые вот на этом интернет-ресурсе https://allshoes.com.ua/catalog/574 . Если хотите, то можете посетить его, и ознакомиться с ассортиментом. Я почти уверен, что без покупки тогда не уйдёте.
wenow
Читатель
 
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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