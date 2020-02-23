Кроссовки
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Кроссовки
Мне по душе кроссовки ярких расцветок. Можете какие-то из таких посоветовать для покупки?
- gambit
- Писатель
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- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Кроссовки
Яркими, и очень красивыми являются кроссовки New Balance 574, продаваемые вот на этом интернет-ресурсе https://allshoes.com.ua/catalog/574 . Если хотите, то можете посетить его, и ознакомиться с ассортиментом. Я почти уверен, что без покупки тогда не уйдёте.
- wenow
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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