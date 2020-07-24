Украшения для пирсинга

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Украшения для пирсинга

Новое сообщение Vikktorr » 24 июл 2020, 11:21

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста магазин по продаже украшений для пирсинга высокого качества?


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Vikktorr
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 11:18
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Re: Украшения для пирсинга

Новое сообщение Даниилл » 25 июл 2020, 09:17

Приветствую, в магазине "Жестянка" моя сестра покупала украшения для пирсинга, попробуйте посмотреть там
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Даниилл
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 апр 2020, 08:04
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Re: Украшения для пирсинга

Новое сообщение Эррикк » 25 июл 2020, 17:00

Привет, высококачественные украшения для пирсинга я покупаю в надежном и проверенном интернет-магазине tattoomarket ru

В ассортименте предлагается многогранный набор украшений для всех разновидностей пирсинга или имитации. Они полностью безвредны для здоровья и хорошо воспринимается, отрицательных отзывов от клиентов не было.

Эррикк
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 апр 2020, 13:46
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Re: Украшения для пирсинга

Новое сообщение Karolina » 29 июл 2020, 20:25

Придерживаюсь такого мнения, что украшения должны быть ювелирными, чтобы не было никакого воспаления, лучше именно таким украшениям отдавать предпочтения. А если хотите выбрать, то посмотрите трендовые украшения этого года https://kikonline.ru/partner/osnovnye-trendy-i-sochetanija-juvelirnyh-izdelij-2020-goda/, может что подберете.

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Karolina
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