Украшения для пирсинга
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Украшения для пирсинга
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста магазин по продаже украшений для пирсинга высокого качества?
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Vikktorr
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 июл 2020, 11:18
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Re: Украшения для пирсинга
Приветствую, в магазине "Жестянка" моя сестра покупала украшения для пирсинга, попробуйте посмотреть там
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Даниилл
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 30 апр 2020, 08:04
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Re: Украшения для пирсинга
Привет, высококачественные украшения для пирсинга я покупаю в надежном и проверенном интернет-магазине tattoomarket ru
В ассортименте предлагается многогранный набор украшений для всех разновидностей пирсинга или имитации. Они полностью безвредны для здоровья и хорошо воспринимается, отрицательных отзывов от клиентов не было.
- Эррикк
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 апр 2020, 13:46
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Re: Украшения для пирсинга
Придерживаюсь такого мнения, что украшения должны быть ювелирными, чтобы не было никакого воспаления, лучше именно таким украшениям отдавать предпочтения. А если хотите выбрать, то посмотрите трендовые украшения этого года https://kikonline.ru/partner/osnovnye-trendy-i-sochetanija-juvelirnyh-izdelij-2020-goda/, может что подберете.
- Karolina
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 15:55
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