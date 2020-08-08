Набор масы

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Набор масы

Новое сообщение Filipov Valeriy » 08 авг 2020, 22:45

Как мне поправиться? Может стоит больше кушать тортиков и всякого такого? Потому что другого выхода уже не вижу. Много чего перепробовал.


Последний раз редактировалось Filipov Valeriy 08 авг 2020, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
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Re: Похудение

Новое сообщение ЕвгенийБ » 08 авг 2020, 22:54

Вот здесь я бы поспорил. Как это больше тортиков? Нужно же не жир набирать с целлюлитом, а качественную мышечную массу. Поэтому тренировок, наоборот, нужно побольше, а конкретно силовых, то есть с большим весом. К этому всему советую добавить ПП и спортивное питание, такое как протеин и гейнер. Вот магазин, где все это можно приобрести vitaminof.ru кстати, по выгодной цене. Если будете все это правильно совмещать, то у вас будет тело Вашей мечты. И еще, никогда не смотрите на цифры на весах, лучше замеряйте свои объёмы тела, тогда понятней будет.

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ЕвгенийБ
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