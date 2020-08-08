Набор масы
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Набор масы
Как мне поправиться? Может стоит больше кушать тортиков и всякого такого? Потому что другого выхода уже не вижу. Много чего перепробовал.
Последний раз редактировалось Filipov Valeriy 08 авг 2020, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
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Filipov Valeriy
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 10:11
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Re: Похудение
Вот здесь я бы поспорил. Как это больше тортиков? Нужно же не жир набирать с целлюлитом, а качественную мышечную массу. Поэтому тренировок, наоборот, нужно побольше, а конкретно силовых, то есть с большим весом. К этому всему советую добавить ПП и спортивное питание, такое как протеин и гейнер. Вот магазин, где все это можно приобрести vitaminof.ru кстати, по выгодной цене. Если будете все это правильно совмещать, то у вас будет тело Вашей мечты. И еще, никогда не смотрите на цифры на весах, лучше замеряйте свои объёмы тела, тогда понятней будет.
- ЕвгенийБ
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 11:14
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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