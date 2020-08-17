Стильная одежда
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Стильная одежда
Подскажите пожалуйста где можно найти хорошую одежду европейского качества, а то этот китайский ширпотреб уже надоел.
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Dalefu
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Стильная одежда
А мне сестра привозит из Германии, она туда часто ездит по работе, и я ей заказываю все, что нужно. Конечно качество не сравнить с тем, что есть у нас, а цены не такие уж и большие, тем более, что у них частенько бывают скидки и распродажи.
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Re: Стильная одежда
Далеко не всем так везет с родственниками, есть люди, которым самим приходится искать выход из таких ситуаций. Насколько я знаю, многие заказывают вещи на ebay, но оттуда уж очень долго все идет, так что это получается не очень удобно, тем более, что сейчас можно и у нас - вот в этом интернет-магазине: https://brandwomen.ru/tags/tag/sinie-platya подобрать себе очень стильную и качественную одежду - например, синие платья, причем по нормальным ценам.
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Candori
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Стильная одежда
Я тоже за качество. И в последнее время предпочитаю брендовую одежду, которая не только смотрится классно, но и удобная, практичная. Вот недавно взял себе здесь http://ostriv.ua/ru/muzhchinam/verhnyay ... ie-kurtki/ куртку и доволен.
- SlaviKR
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 04 окт 2019, 09:29
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Re: Стильная одежда
Так там же просто ужасная одежда - такое даже бомжи носить не будут
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Dalefu
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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