Arletremi » 18 авг 2020, 09:31

А мне сестра привозит из Германии, она туда часто ездит по работе, и я ей заказываю все, что нужно. Конечно качество не сравнить с тем, что есть у нас, а цены не такие уж и большие, тем более, что у них частенько бывают скидки и распродажи.