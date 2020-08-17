Стильная одежда

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Стильная одежда

Новое сообщение Dalefu » 17 авг 2020, 17:16

Подскажите пожалуйста где можно найти хорошую одежду европейского качества, а то этот китайский ширпотреб уже надоел.


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Re: Стильная одежда

Новое сообщение Arletremi » 18 авг 2020, 09:31

А мне сестра привозит из Германии, она туда часто ездит по работе, и я ей заказываю все, что нужно. Конечно качество не сравнить с тем, что есть у нас, а цены не такие уж и большие, тем более, что у них частенько бывают скидки и распродажи.
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Re: Стильная одежда

Новое сообщение Candori » 19 авг 2020, 17:56

Далеко не всем так везет с родственниками, есть люди, которым самим приходится искать выход из таких ситуаций. Насколько я знаю, многие заказывают вещи на ebay, но оттуда уж очень долго все идет, так что это получается не очень удобно, тем более, что сейчас можно и у нас - вот в этом интернет-магазине: https://brandwomen.ru/tags/tag/sinie-platya подобрать себе очень стильную и качественную одежду - например, синие платья, причем по нормальным ценам.
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Re: Стильная одежда

Новое сообщение SlaviKR » 27 авг 2020, 12:52

Я тоже за качество. И в последнее время предпочитаю брендовую одежду, которая не только смотрится классно, но и удобная, практичная. Вот недавно взял себе здесь http://ostriv.ua/ru/muzhchinam/verhnyay ... ie-kurtki/ куртку и доволен.
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Re: Стильная одежда

Новое сообщение Dalefu » 16 фев 2021, 11:10

Так там же просто ужасная одежда - такое даже бомжи носить не будут
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