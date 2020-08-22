Красивое платье
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Красивое платье
Скоро у дочери день рождения - шестнадцать лет и мы хотим устроить по этому поводу праздник и подарить ей красивое стильное платье. Где такое можно найти?
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Candori
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Красивое платье
С подобными вещами сейчас, действительно, трудности - мы вот недавно шили такое платье под заказ, но вы уже вряд ли успеете это сделать.
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Re: Красивое платье
Я тоже считаю, что такие вещи нужно шить под заказ, но если время поджимает, тогда можете заглянуть вот на этот сайт: https://brandwomen.ru/katalog там есть целы каталог платьев - стильные и современные - как раз для подобных торжественных мероприятий.
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Dalefu
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Красивое платье
Праздничные платья обычно белоснежного цвета.
Посоветую посмотреть такие платья в https://belpodium.ru/catalog/for_women/platya/tags/belye_platya/ где есть отличный выбор таких изящных платьев.
Поставьте фильтр по размеру и найдете быстро платье на свою девочку.
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Bambaleyla
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 ноя 2021, 19:15
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