Красивое платье

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Красивое платье

Новое сообщение Candori » 22 авг 2020, 20:39

Скоро у дочери день рождения - шестнадцать лет и мы хотим устроить по этому поводу праздник и подарить ей красивое стильное платье. Где такое можно найти?


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Re: Красивое платье

Новое сообщение Xendrabi » 22 авг 2020, 22:29

С подобными вещами сейчас, действительно, трудности - мы вот недавно шили такое платье под заказ, но вы уже вряд ли успеете это сделать.
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Re: Красивое платье

Новое сообщение Dalefu » 23 авг 2020, 20:20

Я тоже считаю, что такие вещи нужно шить под заказ, но если время поджимает, тогда можете заглянуть вот на этот сайт: https://brandwomen.ru/katalog там есть целы каталог платьев - стильные и современные - как раз для подобных торжественных мероприятий.
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Re: Красивое платье

Новое сообщение Bambaleyla » 13 янв 2022, 19:37

Праздничные платья обычно белоснежного цвета.

Посоветую посмотреть такие платья в https://belpodium.ru/catalog/for_women/platya/tags/belye_platya/ где есть отличный выбор таких изящных платьев.

Поставьте фильтр по размеру и найдете быстро платье на свою девочку.

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