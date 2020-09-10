JART88 » 10 сен 2020, 22:47

Я хочу сотрудничать с компанией, которая занимается скупом автомобилей, пострадавших в ДТП разного вида. Просто нет нужных контактов. Если у кого-то на примете есть что-то похожее, то прошу помочь советом.