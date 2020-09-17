Натуральная косметика
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Натуральная косметика
Привет всем, жена нашла сайт с невысокими ценами на корейскую косметику https://marusya-cosmetic.ru при этом вся косметика натуральная, кто то заказывал? На сколько она качественная?
- Vanya_vanya
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Re: Натуральная косметика
У меня жена только натуральной и пользуется, на дешевую у нее вообще аллергия, на таком лучше не экономить
- Valeriy12
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 14 мар 2019, 11:34
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Re: Натуральная косметика
А моя жена сейчас приобретает продукцию Фаберлик через интернет магазин - https://u-faberlic.com Цены тоже не высокие. но это не корейская косметика, а российская
- Frederiko
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 окт 2021, 20:26
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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