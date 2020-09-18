Покупка
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Покупка
Хочу купить вышиванку своей девушке на День Рождения. Что думаете?
Последний раз редактировалось Filipov Valeriy 18 сен 2020, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
-
Filipov Valeriy
- Читатель
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 10:11
-
Re: Покупка
Да, вышиванка однозначно должна быть в любом женском гардеробе и не только для мероприятий. Свою я заказывала на платформе известных дизайнеров ВСЕ.СВОИ, вот ссылка https://vsisvoi.ua/store/women/etnodim/ ... vyshyvanky. Мне понравилась желтая из льна свободного кроя. Я легко одеваю её под брюки или юбку, спокойно хожу в ней на работу или на какие-то торжества. Обошлась она мне в 3200 гривен, заказывала наложенным платежом, оплатив только доставку 59 грн.
- Ирочка
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 сен 2020, 16:56
-
Re: Покупка
Хорошо, что я зашёл, воспользуюсь и вашей идеей для подарка.
- ЕвгенийБ
- Читатель
-
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 07 май 2020, 11:14
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2