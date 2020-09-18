Покупка

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Покупка

Новое сообщение Filipov Valeriy » 18 сен 2020, 16:53

Хочу купить вышиванку своей девушке на День Рождения. Что думаете?


Последний раз редактировалось Filipov Valeriy 18 сен 2020, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
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Filipov Valeriy
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Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 май 2020, 10:11
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Re: Покупка

Новое сообщение Ирочка » 18 сен 2020, 17:36

Да, вышиванка однозначно должна быть в любом женском гардеробе и не только для мероприятий. Свою я заказывала на платформе известных дизайнеров ВСЕ.СВОИ, вот ссылка https://vsisvoi.ua/store/women/etnodim/ ... vyshyvanky. Мне понравилась желтая из льна свободного кроя. Я легко одеваю её под брюки или юбку, спокойно хожу в ней на работу или на какие-то торжества. Обошлась она мне в 3200 гривен, заказывала наложенным платежом, оплатив только доставку 59 грн.
Ирочка
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 сен 2020, 16:56
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Re: Покупка

Новое сообщение ЕвгенийБ » 18 сен 2020, 17:49

Хорошо, что я зашёл, воспользуюсь и вашей идеей для подарка.
ЕвгенийБ
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Сообщения: 15
Зарегистрирован: 07 май 2020, 11:14
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