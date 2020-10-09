Униформа

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Униформа

Новое сообщение Sasha_portnov » 09 окт 2020, 22:58

Здравствуйте, открыли с семей магазин. Ищем где заказать униформу.


Sasha_portnov
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 май 2020, 03:53
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Re: Униформа

Новое сообщение FlamieHF » 09 окт 2020, 23:12

Привет. Знаю, сам возился с этой же проблемой год назад когда открывал кафе. Нашел я тогда одних ребят, к которым и сейчас, время от времени обращаюсь. Заказал я у них униформу для персонала https://johncosta.ru/ , быстро рассчитали мне итоговую стоимость, а когда получил, еще и от качества знатно удивился.
FlamieHF
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 окт 2020, 23:04
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