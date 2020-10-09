Униформа
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Униформа
Здравствуйте, открыли с семей магазин. Ищем где заказать униформу.
- Sasha_portnov
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 19 май 2020, 03:53
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Re: Униформа
Привет. Знаю, сам возился с этой же проблемой год назад когда открывал кафе. Нашел я тогда одних ребят, к которым и сейчас, время от времени обращаюсь. Заказал я у них униформу для персонала https://johncosta.ru/ , быстро рассчитали мне итоговую стоимость, а когда получил, еще и от качества знатно удивился.
- FlamieHF
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 окт 2020, 23:04
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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