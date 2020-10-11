Швейная фурнитура
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Швейная фурнитура
Приветствую, вас. Я стараюсь как можно чаще просматривать в интернете каталоги с товарами для творчества, чтобы можно было выбор остановить на одном сайте и начать вести сотрудничество напрямую. Заглянула вот сюда https://jbizhu.ru/category/furnitura-dlya-igrushek/ фурнитура для создания игрушек как раз в наличии представлена и есть возможность ознакомиться с информацией теоретического плана, почитать отзывы и потом только – кликать мышкой и покупки совершать напрямую. Скажите, вы тоже в интернете обычно просматриваете как минимум несколько сайтов? Буду благодарна за высказанные мнения со стороны.
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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