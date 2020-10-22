Grafty » 22 окт 2020, 15:57

Inna Kris писал(а): Подскажите. Хочу поговорить с психологом.

Смотря какая у вас проблема. Но могу сказать, что на мед. сайте https://sochi.docdoc.ru/doctor/psiholog есть врачи, к которым можно обратиться. Есть отзывы, которые помогут вам решить, к кому идти на прием.