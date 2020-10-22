Нужен врач

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Нужен врач

Новое сообщение Inna Kris » 22 окт 2020, 15:55

Подскажите. Хочу поговорить с психологом.


Inna Kris
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Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 окт 2020, 18:07
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Re: Нужен врач

Новое сообщение Grafty » 22 окт 2020, 15:57

Inna Kris писал(а):Подскажите. Хочу поговорить с психологом.

Смотря какая у вас проблема. Но могу сказать, что на мед. сайте https://sochi.docdoc.ru/doctor/psiholog есть врачи, к которым можно обратиться. Есть отзывы, которые помогут вам решить, к кому идти на прием.

Grafty
Читатель
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 16 окт 2020, 18:05
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