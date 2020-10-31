Косметика
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Косметика
Я работаю салоне Mira хочу поделится где мы заказываем косметику. Одно из самых лучших мест где мы заказывали косметику для своего салона - это интернет магазин косметологии Аморешоп https://amoreshop.com.ua/ у них на мой взгляд самая проверенная косметика. Всем своим клиентам рекомендуем этот магазин. Так как за долгое сотрудничество у нас был только положительный опыт.
- yana6546
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 31 окт 2020, 01:35
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