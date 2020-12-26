Кроссовки
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Кроссовки
Дочь носит платья с кроссовками, выглядит это не очень, прямо в глаза бросается. Просит купить ей красные, под цвет красного платья, а я и не знаю, как ее отговорить от этой безвкусицы. Накидайте советов, пожалуйста.
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Кроссовки
Здравствуйте, сейчас вся молодежь так ходит, редко кого встретишь в платье и на каблуках. И знаете, это хорошо, что сейчас выбирают удобство, а не красоту для других во вред себе. Кроссовки под платье тоже неплохо, но тут надо яркое брать что-то одно. То есть если у дочери платье красное, то лучше предложите ей нейтрального цвета обувь. Да и вообще, пусть одевается как ей нравится, когда еще экспериментировать, как не в молодости?
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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