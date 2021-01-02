Косметика для волос
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Косметика для волос
Здравствуйте. Если честно, то раньше мне никогда не приходилось заказывать в интернете профессиональную косметику для волос, и я даже не знаю, услугами каких виртуальных торговых площадок следует пользоваться. Можете отписаться и помочь советами, как быть?
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Косметика для волос
Да, конечно. Я сама потратила время на просмотр сайтов в интернете и поэтому, не смогла пройти мимо вашего сообщения, захотелось отписаться и проконсультировать по интересующему вопросу. Вот здесь ilorai.ru в наличии косметика для волос от именитых брендов и есть возможность сначала ознакомиться с ценами, а потом уже только задать вопросы менеджеру и завершить процедуру оформления своего заказа через несколько минут. Так, что не стесняйтесь спрашивать и вам помогут принять правильное решение, я купила весь комплекс по уходу: шампунь, бальзам, сыворотку, кондиционер и маску. Эффект стал заметен уже после первого применения.
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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