Спецодежда
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Спецодежда
Подскажите где купить?
- PoliMoli
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 05 ноя 2020, 16:05
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Re: Спецодежда
Добрый день, мы тоже долгое время искали хороший магазин спецодежды и перепробовали не один вариант. В итоге наиболее подходящим оказался КПД https://kpd-sp.ru/catalog/kurtki-rabochie у них есть все начиная от верхней одежды и заканчивая халатами, а еще кстати обувь - качественная и не дорогая. В общем, лучше переходите на сайт и ознакамливайтесь с каталог.
- berkon
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 05 ноя 2020, 16:03
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Re: Спецодежда
Господа, а кто увлекается рыбалкой? Где купить хорошую одежду для рыбаков именно? Я часто хожу порыбачить, мне не хватает именно хорошей экипировки для моего увлечения.
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Miranda
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 26 фев 2021, 11:19
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Re: Спецодежда
Miranda писал(а):Господа, а кто увлекается рыбалкой? Где купить хорошую одежду для рыбаков именно? Я часто хожу порыбачить, мне не хватает именно хорошей экипировки для моего увлечения.
Я себе недавно такую взял на сайте интернет - магазина Simms, где есть большой выбор качественной одежды для рыбалки. Я взял все необходимое, в том числе обувь, кепку, да и сумки отличные для рыбалки. Вообще одежда simms https://simms.in.ua/ как раз создана для рыболовов, что занимаются своим хобби и зимой, и летом. Мне из покупок больше всего понравился вейдерсы, они удобные и теплые.
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Otto
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 25 дек 2020, 17:04
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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