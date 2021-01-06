Otto » 03 дек 2021, 14:21

Miranda писал(а): Господа, а кто увлекается рыбалкой? Где купить хорошую одежду для рыбаков именно? Я часто хожу порыбачить, мне не хватает именно хорошей экипировки для моего увлечения.

Я себе недавно такую взял на сайте интернет - магазина Simms, где есть большой выбор качественной одежды для рыбалки. Я взял все необходимое, в том числе обувь, кепку, да и сумки отличные для рыбалки. Вообще одежда simms https://simms.in.ua/ как раз создана для рыболовов, что занимаются своим хобби и зимой, и летом. Мне из покупок больше всего понравился вейдерсы, они удобные и теплые.