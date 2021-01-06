Спецодежда

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Спецодежда

Новое сообщение PoliMoli » 06 янв 2021, 11:28

Подскажите где купить?


PoliMoli
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 ноя 2020, 16:05
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Re: Спецодежда

Новое сообщение berkon » 06 янв 2021, 12:07

Добрый день, мы тоже долгое время искали хороший магазин спецодежды и перепробовали не один вариант. В итоге наиболее подходящим оказался КПД https://kpd-sp.ru/catalog/kurtki-rabochie у них есть все начиная от верхней одежды и заканчивая халатами, а еще кстати обувь - качественная и не дорогая. В общем, лучше переходите на сайт и ознакамливайтесь с каталог.
berkon
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Re: Спецодежда

Новое сообщение Miranda » 03 дек 2021, 13:13

Господа, а кто увлекается рыбалкой? Где купить хорошую одежду для рыбаков именно? Я часто хожу порыбачить, мне не хватает именно хорошей экипировки для моего увлечения.
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Miranda
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Re: Спецодежда

Новое сообщение Otto » 03 дек 2021, 14:21

Miranda писал(а):Господа, а кто увлекается рыбалкой? Где купить хорошую одежду для рыбаков именно? Я часто хожу порыбачить, мне не хватает именно хорошей экипировки для моего увлечения.

Я себе недавно такую взял на сайте интернет - магазина Simms, где есть большой выбор качественной одежды для рыбалки. Я взял все необходимое, в том числе обувь, кепку, да и сумки отличные для рыбалки. Вообще одежда simms https://simms.in.ua/ как раз создана для рыболовов, что занимаются своим хобби и зимой, и летом. Мне из покупок больше всего понравился вейдерсы, они удобные и теплые.

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Otto
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