Одежда oversize

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Одежда oversize

Новое сообщение Laluna » 02 мар 2021, 11:03

Всем привет. Я раньше ходила в очень хороший магазин за одеждой. У них часто были распродажи и скидки на старые коллекции. Но они почему-то закрылись. Девочки, скажите, где вы одеваетесь?


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Re: Одежда oversize

Новое сообщение Laluna » 02 мар 2021, 12:36

Привет. Жалко конечно, что тот магазин закрылся. Но он не один такой. Ты походи по другим может приглянется какой. Мы вот с подружками очень любим ходить за покупками в магазин, где продается одежда oversize для девушек. В прошлый раз я купила у них себе такой классный теплый костюмчик. А подружка прикупила себе очень хороший свитшот. Надеюсь что тебе тоже понравится этот магазин.
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Laluna
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