Одежда oversize
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Одежда oversize
Всем привет. Я раньше ходила в очень хороший магазин за одеждой. У них часто были распродажи и скидки на старые коллекции. Но они почему-то закрылись. Девочки, скажите, где вы одеваетесь?
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Одежда oversize
Привет. Жалко конечно, что тот магазин закрылся. Но он не один такой. Ты походи по другим может приглянется какой. Мы вот с подружками очень любим ходить за покупками в магазин, где продается одежда oversize для девушек. В прошлый раз я купила у них себе такой классный теплый костюмчик. А подружка прикупила себе очень хороший свитшот. Надеюсь что тебе тоже понравится этот магазин.
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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