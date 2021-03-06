Спортивный костюм
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Спортивный костюм
Добрый день. У супруга совсем износился спортивный костюм. Никак не могу его уговорить купить новый. Да и сам он не хочет, он у него какой-то фирменный, таких он сказал сейчас не продают. Может есть у кого на примете фирменный магазин где можно купить хороший спортивный костюм?
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Спортивный костюм
Здравствуйте. Не устаю удивляться на наших мужчин. Для того чтобы купить им что-то новое надо очень постараться, они прям врастают в свои вещи, особенно если они им очень нравятся и удобны. Я вот своему тоже долго не могла найти замену старому костюму, пока не взяла и не купила ему спортивный костюм оверсайз. Вы не поверите, муж был в восторге от качества, удобства и стиля. Фирменный как вы и ищите.
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Спортивный костюм
Для спорта покупаю в магазине Спорт Мастер, мне нравится качество да и цены нормальные.
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VikiSamva
- Писатель
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- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
- Откуда: Россия
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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