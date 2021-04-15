Косметические средства от производителя
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Косметические средства от производителя
Наши салоны красоты приносят не плохую прибыль, но сейчас бывают не совсем приятные моменты.. когда поставщик предоставляет низкокачественные средства и расходные материалы. Хорошо, если мастера это увидят заранее, а так уже было пару жалоб. Нашли действительно качественную продукцию, но только хотелось бы заказать напрямую от производителя из Европы. Сейчас решается вопрос транспортировки, если кто в теме, буду рад совету.
- gohkadd
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 19:43
-
Re: Косметические средства от производителя
Конечно, таким образом можно полностью обезопасить себя от возможности попасть на поддельную косметику(к сожалению, сейчас это частая практика по России). Мы занимаемся реализацией подобного товара и некоторые бренды тоже привозим из за границы. Такую услугу предоставляет International-Cargо, обширный список услуг и все контакты сможете найти тут - https://international-cargo.ru/kontakty/. Приятно работать, когда у тебя нет никаких убытков от «корявой» доставки) Так же отзывчивые менеджеры, которые всегда готовы помочь в любом вопросе.
- Aleksandra94
- Читатель
-
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 23 мар 2021, 20:43
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7