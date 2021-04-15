gohkadd » 15 апр 2021, 22:36

Наши салоны красоты приносят не плохую прибыль, но сейчас бывают не совсем приятные моменты.. когда поставщик предоставляет низкокачественные средства и расходные материалы. Хорошо, если мастера это увидят заранее, а так уже было пару жалоб. Нашли действительно качественную продукцию, но только хотелось бы заказать напрямую от производителя из Европы. Сейчас решается вопрос транспортировки, если кто в теме, буду рад совету.