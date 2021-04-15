Косметические средства от производителя

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Косметические средства от производителя

Новое сообщение gohkadd » 15 апр 2021, 22:36

Наши салоны красоты приносят не плохую прибыль, но сейчас бывают не совсем приятные моменты.. когда поставщик предоставляет низкокачественные средства и расходные материалы. Хорошо, если мастера это увидят заранее, а так уже было пару жалоб. Нашли действительно качественную продукцию, но только хотелось бы заказать напрямую от производителя из Европы. Сейчас решается вопрос транспортировки, если кто в теме, буду рад совету. :D


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Re: Косметические средства от производителя

Новое сообщение Aleksandra94 » 16 апр 2021, 00:18

Конечно, таким образом можно полностью обезопасить себя от возможности попасть на поддельную косметику(к сожалению, сейчас это частая практика по России). Мы занимаемся реализацией подобного товара и некоторые бренды тоже привозим из за границы. Такую услугу предоставляет International-Cargо, обширный список услуг и все контакты сможете найти тут - https://international-cargo.ru/kontakty/. Приятно работать, когда у тебя нет никаких убытков от «корявой» доставки) Так же отзывчивые менеджеры, которые всегда готовы помочь в любом вопросе.
Aleksandra94
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