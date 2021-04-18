Косметологическое оборудование
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Косметологическое оборудование
Здравствуйте. Я прочитала в интернете, что можно в домашних условиях заниматься своим телом и поддерживать фигуру в тонусе. Подскажите, где можно заказать уже сегодня вакуумный портативный массажер для подтяжки кожи?
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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