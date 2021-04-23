Тату-салон
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Тату-салон
Приветствую, вас. Было бы неплохо сориентироваться по ценам, а потом только – оставить заявку на одном из сайтов, чтобы прийти и набить тату. Прошу вас помочь мне советом, услугами каких салонов в Киеве вы уже пользовались и почему сделали такой выбор?
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Тату-салон
Здравствуйте. Я сама сравнивала условия сотрудничества, изучила многочисленные отзывы и только спустя время выбрала один салон. Могу поделиться с вами ссылкой, и останется только прогуляться по страницам вот этого https://bravetattoo.com/tattoo-kiev/ сайта, чтобы в дальнейшем выбрать день и время для посещения тату салона. Вам обязательно стоит просмотреть как можно больше картинок с яркими рисунками и только потом принять серьёзное и взвешенное решение, что бить.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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