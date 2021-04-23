Laluna » 23 апр 2021, 14:05

Приветствую, вас. Было бы неплохо сориентироваться по ценам, а потом только – оставить заявку на одном из сайтов, чтобы прийти и набить тату. Прошу вас помочь мне советом, услугами каких салонов в Киеве вы уже пользовались и почему сделали такой выбор?