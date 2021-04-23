Тату-салон

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Тату-салон

Новое сообщение Laluna » 23 апр 2021, 14:05

Приветствую, вас. Было бы неплохо сориентироваться по ценам, а потом только – оставить заявку на одном из сайтов, чтобы прийти и набить тату. Прошу вас помочь мне советом, услугами каких салонов в Киеве вы уже пользовались и почему сделали такой выбор?


Аватара пользователя
Laluna
Писатель
 
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
Вернуться к началу

Re: Тату-салон

Новое сообщение Неваляшка » 23 апр 2021, 16:15

Здравствуйте. Я сама сравнивала условия сотрудничества, изучила многочисленные отзывы и только спустя время выбрала один салон. Могу поделиться с вами ссылкой, и останется только прогуляться по страницам вот этого https://bravetattoo.com/tattoo-kiev/ сайта, чтобы в дальнейшем выбрать день и время для посещения тату салона. Вам обязательно стоит просмотреть как можно больше картинок с яркими рисунками и только потом принять серьёзное и взвешенное решение, что бить.
Аватара пользователя
Неваляшка
Писатель
 
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group