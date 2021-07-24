Не подскажите где можно купить недорогую качественную куртку?

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Не подскажите где можно купить недорогую качественную куртку?

Новое сообщение Naidjel » 24 июл 2021, 10:13

Не подскажите где можно купить недорогую качественную куртку в Питере?


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Re: Не подскажите где можно купить недорогую качественную куртку?

Новое сообщение Osvald » 24 июл 2021, 18:16

куртку если и покупать, то на мой взгляд стоит искать на крупных сайтах
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Re: Не подскажите где можно купить недорогую качественную куртку?

Новое сообщение sizov » 24 июл 2021, 23:50

Сейчас многие в интернете покупают.
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Re: Не подскажите где можно купить недорогую качественную куртку?

Новое сообщение Axilless » 25 июл 2021, 00:00

Здравствуйте, скоро конечно же уже будут холода, я сам покупал куртке в прошлом году в этом магазине https://modexspb.ru у меня остались очень хорошие впечатления, так же покупал себе и сыну на зиму куртки.

Качество хорошее, и по цене нормально.

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Re: Не подскажите где можно купить недорогую качественную куртку?

Новое сообщение IvanovIvan » 03 ноя 2021, 12:18

Я не вижу ничего красивого в этих курточках, тем более, за такие цены. Лучше пальто рассмотрите.
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