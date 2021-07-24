Не подскажите где можно купить недорогую качественную куртку?
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Не подскажите где можно купить недорогую качественную куртку?
Не подскажите где можно купить недорогую качественную куртку в Питере?
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Naidjel
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Не подскажите где можно купить недорогую качественную куртку?
куртку если и покупать, то на мой взгляд стоит искать на крупных сайтах
- Osvald
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Не подскажите где можно купить недорогую качественную куртку?
Сейчас многие в интернете покупают.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Re: Не подскажите где можно купить недорогую качественную куртку?
Здравствуйте, скоро конечно же уже будут холода, я сам покупал куртке в прошлом году в этом магазине https://modexspb.ru у меня остались очень хорошие впечатления, так же покупал себе и сыну на зиму куртки.
Качество хорошее, и по цене нормально.
- Axilless
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: Не подскажите где можно купить недорогую качественную куртку?
Я не вижу ничего красивого в этих курточках, тем более, за такие цены. Лучше пальто рассмотрите.
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IvanovIvan
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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