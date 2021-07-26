Женские часы презентовать
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Женские часы презентовать
Женские часы мне надо презентовать девушки, кто-то подскажет мне это?
- Grishkins
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 09:59
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Re: Женские часы презентовать
А вы с брендом определились?
- Fawentow
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 12:13
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Re: Женские часы презентовать
Есть одна популярная статья на счет женских часов https://obrmos.ru/priv/pr_mod/pr_moda_001.html , думаю после прочтения вы сами сможете решить ваш вопрос. Так, что читайте
- cabity
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 12:21
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Re: Женские часы презентовать
Хорошие часы дорого стоят.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Re: Женские часы презентовать
Касио берите, не прогадаете 100% !
Мужчина в самом расцвете сил
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etoCu
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 11:59
- Откуда: Москва
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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