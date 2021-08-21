Тату

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Тату

Новое сообщение alisana » 21 авг 2021, 13:17

Помогите подобрать качественный тату набор, или проще его собирать по отдельности?


alisana
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Сообщения: 5
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Re: Тату

Новое сообщение magdalena » 21 авг 2021, 14:49

Привет, если вы новичок в этом деле, то конечно вам очень как ни к стати подойдут уже готовые наборы https://tatoo.studio/ ( будет чему поучиться ), ну а если вы уже специалист в этом деле, то лучше комплект собирать самому, да это в принципе и так понятно.
magdalena
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 авг 2021, 14:42
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