Тату
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Тату
Помогите подобрать качественный тату набор, или проще его собирать по отдельности?
- alisana
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 17 янв 2021, 18:38
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Re: Тату
Привет, если вы новичок в этом деле, то конечно вам очень как ни к стати подойдут уже готовые наборы https://tatoo.studio/ ( будет чему поучиться ), ну а если вы уже специалист в этом деле, то лучше комплект собирать самому, да это в принципе и так понятно.
- magdalena
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 авг 2021, 14:42
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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