Мыло для бритья
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Мыло для бритья
Всем привет! Очень рекомендую заглянуть вот сюда https://barbercompany.com/kosmetika-dlya-britya/dlja-britja/milo-dlja-britja/ классный магазин для мужчин, есть всё, что нужно для качественного ухода за собой. Недавно заказала мужу мыло для бритья, он был в полном восторге, ранее использовал только гели.
- Fabianna
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 05 сен 2020, 14:19
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