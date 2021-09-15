Мыло для бритья

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Мыло для бритья

Новое сообщение Fabianna » 15 сен 2021, 10:10

Всем привет! Очень рекомендую заглянуть вот сюда https://barbercompany.com/kosmetika-dlya-britya/dlja-britja/milo-dlja-britja/ классный магазин для мужчин, есть всё, что нужно для качественного ухода за собой. Недавно заказала мужу мыло для бритья, он был в полном восторге, ранее использовал только гели.


Fabianna
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Зарегистрирован: 05 сен 2020, 14:19
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