IvanovIvan » 24 сен 2021, 15:38

EugeneS писал(а): Вот сегодня порвались мои кроссовки для бега, по магазинам ходить чтобы купить новые сейчас не имею возможности, сильно занят работой. Может подскажите интернет магазин, в котором я смогу купить кожаные кроссовки.

Спортивную и классическую обувь я покупаю в одном хорошем интернет магазине, вот на этом сайте сможете посмотреть себе кроссовки https://vittorossi.ua/shop/muzhskie_mod ... krossovki/ выбрать есть. С доставкой полный порядок, посылку отправляют в день заказа, так что скоро снова сможете бегать.

Также в магазине есть женская обувь, сумки, барсетки, так что рекомендую сразу посмотреть весь ассортимент, может еще что нибудь понадобиться. Качеством был всегда доволен, так что смело можете делать заказ.