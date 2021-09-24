Кроссовки для бега

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Кроссовки для бега

Новое сообщение EugeneS » 24 сен 2021, 15:27

Вот сегодня порвались мои кроссовки для бега, по магазинам ходить чтобы купить новые сейчас не имею возможности, сильно занят работой. Может подскажите интернет магазин, в котором я смогу купить кожаные кроссовки.


Аватара пользователя
EugeneS
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
Вернуться к началу

Re: Кроссовки для бега

Новое сообщение FrenklSize » 24 сен 2021, 15:35

Вам что так много временим нужно чтобы купить новые кроссовки?? Лично мне хватает полчаса времени чтобы пройтись по магазину и выбрать себе кроссовки или какую-то другую обувь, это намного проще и за пересылку платить не нужно.
Аватара пользователя
FrenklSize
Читатель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:10
Вернуться к началу

Re: Кроссовки для бега

Новое сообщение EugeneS » 24 сен 2021, 15:36

Мне за полчаса точно не получиться выбрать новые кроссовки, мне только до магазинов минут 40 нужно ехать. Так что я хочу впервые попробовать купить обувь в интернете, надеюсь мне в этом кто-то поможет.
Аватара пользователя
EugeneS
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
Вернуться к началу

Re: Кроссовки для бега

Новое сообщение IvanovIvan » 24 сен 2021, 15:38

EugeneS писал(а):Вот сегодня порвались мои кроссовки для бега, по магазинам ходить чтобы купить новые сейчас не имею возможности, сильно занят работой. Может подскажите интернет магазин, в котором я смогу купить кожаные кроссовки.

Спортивную и классическую обувь я покупаю в одном хорошем интернет магазине, вот на этом сайте сможете посмотреть себе кроссовки https://vittorossi.ua/shop/muzhskie_mod ... krossovki/ выбрать есть. С доставкой полный порядок, посылку отправляют в день заказа, так что скоро снова сможете бегать.

Также в магазине есть женская обувь, сумки, барсетки, так что рекомендую сразу посмотреть весь ассортимент, может еще что нибудь понадобиться. Качеством был всегда доволен, так что смело можете делать заказ.

Изображение

Аватара пользователя
IvanovIvan
Читатель
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
Вернуться к началу

Re: Кроссовки для бега

Новое сообщение Рибон » 22 окт 2021, 14:05

Ну то понятно, что в интернете более интересные цены и можно все купить относительно недорого. Я вот, между прочим, тоже в интернете обувь беру и себе, и ребенку - та же зимняя обувь для мальчиков https://kinder-moda.com.ua/boys/zimnyaya-obuv-boys/, а так же демисезонка дешевле, чем в любом торговом центре стоит.
Рибон
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group