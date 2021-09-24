Кроссовки для бега
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Кроссовки для бега
Вот сегодня порвались мои кроссовки для бега, по магазинам ходить чтобы купить новые сейчас не имею возможности, сильно занят работой. Может подскажите интернет магазин, в котором я смогу купить кожаные кроссовки.
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EugeneS
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
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Re: Кроссовки для бега
Вам что так много временим нужно чтобы купить новые кроссовки?? Лично мне хватает полчаса времени чтобы пройтись по магазину и выбрать себе кроссовки или какую-то другую обувь, это намного проще и за пересылку платить не нужно.
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FrenklSize
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:10
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Re: Кроссовки для бега
Мне за полчаса точно не получиться выбрать новые кроссовки, мне только до магазинов минут 40 нужно ехать. Так что я хочу впервые попробовать купить обувь в интернете, надеюсь мне в этом кто-то поможет.
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EugeneS
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
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Re: Кроссовки для бега
EugeneS писал(а):Вот сегодня порвались мои кроссовки для бега, по магазинам ходить чтобы купить новые сейчас не имею возможности, сильно занят работой. Может подскажите интернет магазин, в котором я смогу купить кожаные кроссовки.
Спортивную и классическую обувь я покупаю в одном хорошем интернет магазине, вот на этом сайте сможете посмотреть себе кроссовки https://vittorossi.ua/shop/muzhskie_mod ... krossovki/ выбрать есть. С доставкой полный порядок, посылку отправляют в день заказа, так что скоро снова сможете бегать.
Также в магазине есть женская обувь, сумки, барсетки, так что рекомендую сразу посмотреть весь ассортимент, может еще что нибудь понадобиться. Качеством был всегда доволен, так что смело можете делать заказ.
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IvanovIvan
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Кроссовки для бега
Ну то понятно, что в интернете более интересные цены и можно все купить относительно недорого. Я вот, между прочим, тоже в интернете обувь беру и себе, и ребенку - та же зимняя обувь для мальчиков https://kinder-moda.com.ua/boys/zimnyaya-obuv-boys/, а так же демисезонка дешевле, чем в любом торговом центре стоит.
- Рибон
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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