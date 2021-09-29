Очищение лица
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Очищение лица
Посоветуйте плиз какие процедуры максимально эффективны для очищения кожи лица?
- Альма
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 сен 2021, 00:57
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Re: Очищение лица
Многое зависит от типа Вашей кожи, а так же от того, в каком она у Вас состоянии. Думаю, что Вам полностью подойдет Hydrafacial чистка, уточните какие показания и какой будет эффект от нее в Вашем случае.
- Рибон
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Re: Очищение лица
Попробуйте сходить в мед центр, там множество услуг и наверняка они подберут именно под ваш тип кожи
- Nata001
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 сен 2021, 08:59
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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