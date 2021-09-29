Очищение лица

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Очищение лица

Новое сообщение Альма » 29 сен 2021, 00:58

Посоветуйте плиз какие процедуры максимально эффективны для очищения кожи лица?


Альма
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 сен 2021, 00:57
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Re: Очищение лица

Новое сообщение Рибон » 29 сен 2021, 01:21

Многое зависит от типа Вашей кожи, а так же от того, в каком она у Вас состоянии. Думаю, что Вам полностью подойдет Hydrafacial чистка, уточните какие показания и какой будет эффект от нее в Вашем случае.
Рибон
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Сообщения: 16
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Re: Очищение лица

Новое сообщение Nata001 » 29 сен 2021, 09:02

Попробуйте сходить в мед центр, там множество услуг и наверняка они подберут именно под ваш тип кожи ;)
Nata001
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 сен 2021, 08:59
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