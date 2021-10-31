олег бенин » 31 окт 2021, 16:22

верарудецкая писал(а): Как вы сбрасываете лишний вес, вот не влажу в свое платье не много, как скинуть килограмм пять, быстро???

Можно немного похудеть даже за один день, да и максимум на что можете рассчитывать один килограмм или минус 1 см в объеме. Все методы https://womannews.ru/pitanie/kak-pohudet-za-odin-den, пробуйте, только нельзя злоупотреблять.