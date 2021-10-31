Как похудеть.
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Как похудеть.
Как вы сбрасываете лишний вес, вот не влажу в свое платье не много, как скинуть килограмм пять, быстро???
- верарудецкая
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 15:27
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Re: Как похудеть.
верарудецкая писал(а):Как вы сбрасываете лишний вес, вот не влажу в свое платье не много, как скинуть килограмм пять, быстро???
Можно немного похудеть даже за один день, да и максимум на что можете рассчитывать один килограмм или минус 1 см в объеме. Все методы https://womannews.ru/pitanie/kak-pohudet-za-odin-den, пробуйте, только нельзя злоупотреблять.
- олег бенин
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 31 окт 2021, 15:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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