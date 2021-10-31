Как похудеть.

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Как похудеть.

Новое сообщение верарудецкая » 31 окт 2021, 15:30

Как вы сбрасываете лишний вес, вот не влажу в свое платье не много, как скинуть килограмм пять, быстро???


верарудецкая
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 31 окт 2021, 15:27
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Re: Как похудеть.

Новое сообщение олег бенин » 31 окт 2021, 16:22

верарудецкая писал(а):Как вы сбрасываете лишний вес, вот не влажу в свое платье не много, как скинуть килограмм пять, быстро???

Можно немного похудеть даже за один день, да и максимум на что можете рассчитывать один килограмм или минус 1 см в объеме. Все методы https://womannews.ru/pitanie/kak-pohudet-za-odin-den, пробуйте, только нельзя злоупотреблять.

олег бенин
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31 окт 2021, 15:37
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