Какие есть процедуры для омоложения лица?
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Какие есть процедуры для омоложения лица?
- Sailor
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 10:23
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Re: Какие есть процедуры для омоложения лица?
Эндосфера-терапия — это аппаратный массаж специальным прибором с насадкой-манипулятором. За счет компрессионного воздействия на ткани лица или шеи высвобождается венозная кровь и лимфа, улучшается их циркуляция. Это положительно сказывается на состояние тканей и кожного покрова.
Фотоомоложение — воздействие на ткани и кожу лица излучаемыми специальным аппаратом импульсными лучами. Это абсолютно безболезненная и очень эффективная процедура по уходу за кожей лица. Результаты улучшения видны буквально после первой-второй процедуры.
Лазерный лифтинг — это омоложение и подтяжка кожи лица путём воздействия лазерных лучей на глубокие и поверхностные слои кожи без повреждения эпидермиса. Лучи пропускаются через специальную фракционную решетку, делятся на множество микролучей и точечно воздействуют на дерму, восстанавливая микроповреждения, удаляя морщины и другие дефекты кожи лица.
- Columbine
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 10:28
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