Какие есть процедуры для омоложения лица?

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Какие есть процедуры для омоложения лица?

Новое сообщение Sailor » 23 ноя 2021, 11:58

Девушки, кто-то пользуется услугами косметологических клиник? Посоветуйте, какие процедуры для лица позволяют регенерировать ткани, убрать морщины и омолодить кожу. Интересуют именно безболезненные, безинъекционные, но эффективные процедуры по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте.


Sailor
 
Сообщения: 4
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Re: Какие есть процедуры для омоложения лица?

Новое сообщение Columbine » 23 ноя 2021, 12:00

Есть три наиболее эффективные безинъекционные процедуры для лица http://surl.li/atjpq , это эндосфера-терапия, фотоомоложение и лазерный лифтинг. Они позволяют быстро и безболезненно убирать морщины, мимические заломы, неровный цвет и бледность кожи, устраняет сухость и шелушение, убирать мешки под глазами и снимать отеки.

Эндосфера-терапия — это аппаратный массаж специальным прибором с насадкой-манипулятором. За счет компрессионного воздействия на ткани лица или шеи высвобождается венозная кровь и лимфа, улучшается их циркуляция. Это положительно сказывается на состояние тканей и кожного покрова.

Фотоомоложение — воздействие на ткани и кожу лица излучаемыми специальным аппаратом импульсными лучами. Это абсолютно безболезненная и очень эффективная процедура по уходу за кожей лица. Результаты улучшения видны буквально после первой-второй процедуры.

Лазерный лифтинг — это омоложение и подтяжка кожи лица путём воздействия лазерных лучей на глубокие и поверхностные слои кожи без повреждения эпидермиса. Лучи пропускаются через специальную фракционную решетку, делятся на множество микролучей и точечно воздействуют на дерму, восстанавливая микроповреждения, удаляя морщины и другие дефекты кожи лица.

Columbine
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 авг 2021, 10:28
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