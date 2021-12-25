Женская одежда
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Женская одежда
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- docent2019
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 11 янв 2021, 18:39
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Re: Женская одежда
у меня костюм старый...
пора бы новый купить.
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Perfetto
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 июн 2022, 14:08
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Re: Женская одежда
Лучше всего выбирать вот именно по типажу вашей фигуры. Вот если вы жирненькая, тогда и брать нужно что-то свободное
- шторка
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 21 июн 2022, 15:11
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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