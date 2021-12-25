Женская одежда

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Женская одежда

Новое сообщение docent2019 » 25 дек 2021, 17:20

Добрый вечер, интересует женская одежда? Советую интернет магазин https://ptashkatextil.ua/trikotazhnye-zhenskie-nochnushki. Огромный выбор товаров на любой вкус и размер. Очень быстрая доставка. Рекомендую недавно заказал своей жене отличную ночную рубашку.


docent2019
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Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 янв 2021, 18:39
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Re: Женская одежда

Новое сообщение Perfetto » 29 июн 2022, 14:11

у меня костюм старый...

пора бы новый купить.

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Perfetto
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 июн 2022, 14:08
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Re: Женская одежда

Новое сообщение шторка » 29 июн 2022, 14:11

Лучше всего выбирать вот именно по типажу вашей фигуры. Вот если вы жирненькая, тогда и брать нужно что-то свободное :D
шторка
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 21 июн 2022, 15:11
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